|
18.05.2026 06:31:29
Taeyoung Engineering Construction: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Taeyoung Engineering Construction hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Taeyoung Engineering Construction vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2,00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -135,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 44,15 Prozent auf 354,85 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte Taeyoung Engineering Construction 635,42 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!