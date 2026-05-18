Taeyoung Engineering Construction: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Taeyoung Engineering Construction hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Taeyoung Engineering Construction vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2,00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -135,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 44,15 Prozent auf 354,85 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte Taeyoung Engineering Construction 635,42 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at