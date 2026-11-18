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18.11.2026 06:31:28
Taeyoung Engineering Construction gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Taeyoung Engineering Construction hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 118,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Taeyoung Engineering Construction ein Ergebnis je Aktie von 372,00 KRW vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 347,95 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 31,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 507,80 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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