Taeyoung Engineering Construction vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Taeyoung Engineering Construction stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Taeyoung Engineering Construction hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 34,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -255,000 KRW je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 43,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 320,06 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 563,86 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at