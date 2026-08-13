Taysha Gene Therapies vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Taysha Gene Therapies hat am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Taysha Gene Therapies ein EPS von -0,090 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at