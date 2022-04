'taz'-Mittwochausgabe erscheint nach Stromausfall nicht

BERLIN (dpa-AFX) - Die überregionale Tageszeitung "taz" ist nach eigenen Angaben wegen eines Strom- und Serverausfalls am Mittwoch nicht erschienen. Erstmals in 43 Jahren ihres Bestehens sei eine Ausgabe der Zeitung ausgefallen, schrieb Vize-Chefredakteurin Katrin Gottschalk auf der Webseite. Sowohl die gedruckte als auch die E-Paper-Ausgabe sind demnach betroffen. Das Zeitungshaus bestätigte am Mittwoch auf Nachfrage den Vorfall.

Auf Twitter schrieb die Zeitung: "Um kurz vor 23 Uhr am 19.04.22 antworteten unsere Server wieder." Gottschalk beschrieb den Vorfall so: "Grund für die Störung war zunächst ein Stromausfall, der unsere Server lahmlegte." Durch externe Dienstleister sei man in der Lage gewesen, größere Schäden an der Infrastruktur zu vermeiden. "Ganz schadensfrei lief es leider nicht." Bis Redaktionsschluss sei man nicht an die eigenen Daten gekommen. Die Webseite war am Dienstag zeitweise auch nicht erreichbar.

Die Zeitung hat ihren Sitz in Berlin und erscheint überregional. Die verkaufte Auflage (Montag bis Samstag) lag im vierten Quartal 2021 nach Zahlen der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern (IVW) bei 49 861 Exemplaren./rin/DP/jha