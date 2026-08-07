Taze Kuru Gida Sanayi ve Ticaret gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Taze Kuru Gida Sanayi ve Ticaret hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 17,92 TRY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 114,62 TRY je Aktie erwirtschaftet worden.

Taze Kuru Gida Sanayi ve Ticaret hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,5 Millionen TRY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,6 Millionen TRY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at