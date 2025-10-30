|
Taze Kuru Gida Sanayi ve Ticaret informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Taze Kuru Gida Sanayi ve Ticaret hat am 27.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 317,00 TRY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -37,040 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 15,5 Millionen TRY in den Büchern – ein Minus von 53,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Taze Kuru Gida Sanayi ve Ticaret 33,7 Millionen TRY erwirtschaftet hatte.
