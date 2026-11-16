TAZMO: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

TAZMO präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 51,03 JPY. Im letzten Jahr hatte TAZMO einen Gewinn von 105,67 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 18,24 Prozent zurück. Hier wurden 8,44 Milliarden JPY gegenüber 10,33 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at