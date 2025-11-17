TAZMO hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

TAZMO hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 105,67 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 70,07 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 10,33 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,50 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

