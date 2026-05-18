TAZMO informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

TAZMO hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,71 JPY gegenüber 58,70 JPY im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 5,97 Milliarden JPY, gegenüber 7,52 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 20,61 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at