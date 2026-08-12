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12.08.2026 06:31:29
TAZMO legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
TAZMO stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Verlust je Aktie wurde auf 5,24 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das TAZMO ein Ergebnis je Aktie von 54,58 JPY vermeldet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 27,54 Prozent auf 6,72 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,27 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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