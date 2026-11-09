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09.11.2026 06:31:29
TB GROUP: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
TB GROUP präsentierte in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,63 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -8,670 JPY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 640,1 Millionen JPY – ein Plus von 3,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TB GROUP 621,2 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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