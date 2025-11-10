TB GROUP hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

TB GROUP hat am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 8,67 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4,310 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 621,2 Millionen JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TB GROUP 561,8 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at