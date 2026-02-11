TB GROUP öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

TB GROUP ließ sich am 10.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TB GROUP die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 5,18 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,630 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,96 Prozent auf 490,0 Millionen JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 538,2 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at