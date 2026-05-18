TB GROUP stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

TB GROUP ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TB GROUP die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,27 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -1,120 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 727,2 Millionen JPY – das entspricht einem Zuwachs von 9,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 665,9 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 14,030 JPY beziffert. Im Vorjahr waren -14,150 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 2,46 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 2,33 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at