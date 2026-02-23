TBC Bank Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

TBC Bank Group ließ sich am 20.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TBC Bank Group die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,92 GBP. Im Vorjahresviertel hatte TBC Bank Group 1,67 GBP je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 463,7 Millionen GBP vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 392,7 Millionen GBP in den Büchern standen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 6,99 GBP beziffert. Im Vorjahr hatten 6,73 GBP je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,50 Milliarden GBP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 1,71 Milliarden GBP ausgewiesen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 25,18 GEL sowie einem Umsatz in Höhe von 3,41 Milliarden GEL gerechnet.

Redaktion finanzen.at