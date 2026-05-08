TBC Bank Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

TBC Bank Group hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,81 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,61 GBP je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 439,4 Millionen GBP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 394,3 Millionen GBP umgesetzt.

Redaktion finanzen.at