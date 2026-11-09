TBC Bank Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

TBC Bank Group hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,07 GBP, nach 1,78 GBP im Vorjahresvergleich.

TBC Bank Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 503,9 Millionen GBP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 442,8 Millionen GBP erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at