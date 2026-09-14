TBCSCAT: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

TBCSCAT hat am 11.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,95 JPY. Im Vorjahresviertel hatte TBCSCAT 11,22 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 604,6 Millionen JPY in den Büchern – ein Minus von 6,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TBCSCAT 646,4 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at