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16.03.2026 06:31:29
TBCSCAT verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
TBCSCAT lud am 13.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 9,06 JPY. Im Vorjahresviertel waren 5,76 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 660,9 Millionen JPY – ein Plus von 5,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TBCSCAT 626,3 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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