15.12.2025 06:31:29
TBCSCAT: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
TBCSCAT hat am 12.12.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.10.2025 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 9,73 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,33 JPY je Aktie generiert.
Im abgelaufenen Quartal hat TBCSCAT 655,7 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 633,7 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 39,78 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 32,61 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 2,61 Milliarden JPY gegenüber 2,59 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.
