TBCSCAT: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

TBCSCAT hat am 12.06.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.04.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 11,97 JPY gegenüber 13,07 JPY im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 660,7 Millionen JPY – eine Minderung von 2,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 676,8 Millionen JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at