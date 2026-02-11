|
tbd30 Registered A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
tbd30 Registered A hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 15,40 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte tbd30 Registered A -0,810 SEK je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde auf 224,5 Millionen SEK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 238,6 Millionen SEK umgesetzt worden waren.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -20,620 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei tbd30 Registered A ein EPS von 1,01 SEK in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahr hat tbd30 Registered A im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 10,70 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 820,20 Millionen SEK. Im Vorjahr waren 918,50 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
