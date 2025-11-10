tbd30 Registered A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

tbd30 Registered A hat am 07.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,04 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte tbd30 Registered A 1,52 SEK je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11,80 Prozent zurück. Hier wurden 181,7 Millionen SEK gegenüber 206,0 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at