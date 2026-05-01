TBEA gewährte Anlegern Blick in die Bücher

TBEA veröffentlichte am 29.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,36 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,320 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

TBEA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 24,96 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 23,38 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at