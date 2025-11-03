TBEA: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

TBEA hat am 31.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,46 CNY, nach 0,250 CNY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 24,59 Milliarden CNY gegenüber 24,50 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at