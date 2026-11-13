TBK: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

TBK hat am 12.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 6,61 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TBK 4,17 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15,04 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,31 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at