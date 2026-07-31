Tbo Tek legte Quartalsergebnis vor

Tbo Tek hat am 29.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 7,77 INR. Im Vorjahresviertel waren 5,90 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,26 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 81,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tbo Tek einen Umsatz von 5,11 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at