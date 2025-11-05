|
05.11.2025 06:31:28
Tbo Tek stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Tbo Tek hat am 03.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 6,32 INR. Im Vorjahresviertel waren 5,71 INR je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Tbo Tek 5,68 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,51 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 5,82 INR ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 5,47 Milliarden INR erwartet.
Redaktion finanzen.at
