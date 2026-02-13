Tbo Tek verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Tbo Tek hat am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 5,03 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,70 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,84 Milliarden INR – ein Plus von 85,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tbo Tek 4,22 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 5,28 INR ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 7,73 Milliarden INR erwartet.

Redaktion finanzen.at