TC Bancshares: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

TC Bancshares hat am 27.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TC Bancshares im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 227,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 23,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 7,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at