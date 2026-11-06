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06.11.2026 06:31:28
TCC Concept hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
TCC Concept hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Es stand ein EPS von 0,99 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TCC Concept noch ein Gewinn pro Aktie von 0,580 INR in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 1,37 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TCC Concept 287,9 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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