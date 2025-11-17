|
TCC STEEL: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
TCC STEEL hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Das EPS lag bei -157,00 KRW. Ein Jahr zuvor waren 151,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 146,56 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 148,61 Milliarden KRW ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
