18.05.2026 06:31:29

TCC STEEL legte Quartalsergebnis vor

TCC STEEL hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 54,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TCC STEEL 4,00 KRW je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 174,65 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TCC STEEL einen Umsatz von 155,65 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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