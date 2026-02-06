|
TCC STEEL öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
TCC STEEL hat am 05.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
TCC STEEL hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 212,62 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 353,00 KRW je Aktie gewesen.
Beim Umsatz wurden 151,84 Milliarden KRW gegenüber 136,56 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 275,260 KRW. Im Vorjahr hatten 769,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 611,51 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 5,06 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 582,07 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
