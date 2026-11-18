TCC STEEL hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 442,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TCC STEEL -157,000 KRW je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat TCC STEEL im vergangenen Quartal 190,39 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 28,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TCC STEEL 148,61 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at