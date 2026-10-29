TCECUR Sweden Registered A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

TCECUR Sweden Registered A veröffentlichte am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,80 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal -0,220 SEK je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 155,1 Millionen SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 116,7 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at