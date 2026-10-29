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29.10.2026 06:31:29
TCECUR Sweden Registered A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
TCECUR Sweden Registered A veröffentlichte am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,80 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal -0,220 SEK je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite standen 155,1 Millionen SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 116,7 Millionen SEK umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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