TCECUR Sweden Registered A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

TCECUR Sweden Registered A hat sich am 21.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,38 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren -1,930 SEK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 133,9 Millionen SEK – das entspricht einem Minus von 5,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 141,4 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at