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22.07.2026 06:31:29
TCECUR Sweden Registered A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
TCECUR Sweden Registered A hat sich am 21.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 0,38 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren -1,930 SEK je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 133,9 Millionen SEK – das entspricht einem Minus von 5,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 141,4 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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