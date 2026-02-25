TCECUR Sweden Registered A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

TCECUR Sweden Registered A veröffentlichte am 23.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,34 SEK gegenüber 0,160 SEK im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 154,0 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 149,5 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

TCECUR Sweden Registered A vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 2,390 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,030 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,84 Prozent auf 548,32 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 570,21 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

