|
25.02.2026 06:31:29
TCECUR Sweden Registered A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
TCECUR Sweden Registered A veröffentlichte am 23.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,34 SEK gegenüber 0,160 SEK im Vorjahresquartal verkündet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 154,0 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 149,5 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
TCECUR Sweden Registered A vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 2,390 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,030 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,84 Prozent auf 548,32 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 570,21 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX mit Aufschlägen -- DAX nimmt 25.000-Punke-Hürde -- US-Börsen fester erwartet -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt sind ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street dürfte in Grün starten. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.