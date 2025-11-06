|
TCECUR Sweden Registered A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
TCECUR Sweden Registered A präsentierte in der am 04.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,22 SEK gegenüber -0,930 SEK im Vorjahresquartal verkündet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 116,7 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren 118,1 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

