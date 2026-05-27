TCFC Finance: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

TCFC Finance lud am 25.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

TCFC Finance vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 5,28 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,900 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TCFC Finance in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 114,52 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei -78,2 Millionen INR im Vergleich zu -36,4 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,730 INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1,16 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 139,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf -15,25 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 38,53 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at