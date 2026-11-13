TCFC Finance verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

TCFC Finance hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,70 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TCFC Finance 2,04 INR je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,28 Prozent auf -19,0 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte TCFC Finance -17,7 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at