TCG BDC gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

TCG BDC hat am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,250 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat TCG BDC 54,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 51,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 36,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at