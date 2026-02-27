|
TCG BDC informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
TCG BDC hat am 24.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,23 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,380 USD je Aktie in den Büchern standen.
Im abgelaufenen Quartal hat TCG BDC 47,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 44,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,01 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte TCG BDC ein EPS von 1,58 USD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahr hat TCG BDC im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 197,79 Millionen USD. Im Vorjahr waren 194,27 Millionen USD in den Büchern gestanden.
