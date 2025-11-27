Tchaikapharma Highquality Medicines AD: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Tchaikapharma Highquality Medicines AD präsentierte in der am 24.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Tchaikapharma Highquality Medicines AD hat ein EPS von 0,02 BGN vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,020 BGN auf dem gleichen Niveau gelegen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,85 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,9 Millionen BGN, während im Vorjahreszeitraum 13,8 Millionen BGN ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at