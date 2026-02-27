Tchaikapharma Highquality Medicines AD stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Tchaikapharma Highquality Medicines AD präsentierte in der am 24.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tchaikapharma Highquality Medicines AD in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,2 Millionen EUR im Vergleich zu 6,5 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,040 EUR eingefahren. Im Vorjahr waren 0,020 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 32,72 Millionen EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 27,17 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at