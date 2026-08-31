Tchaikapharma Highquality Medicines AD stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Tchaikapharma Highquality Medicines AD hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,39 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,5 Millionen EUR, während im Vorjahreszeitraum 8,1 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at