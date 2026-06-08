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08.06.2026 06:31:29
Tchaikapharma Highquality Medicines AD verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Tchaikapharma Highquality Medicines AD präsentierte in der am 05.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,02 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Tchaikapharma Highquality Medicines AD 0,010 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,18 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,6 Millionen EUR, während im Vorjahreszeitraum 8,3 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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