TCI Express öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

TCI Express veröffentlichte am 03.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 5,74 INR. Im letzten Jahr hatte TCI Express einen Gewinn von 5,00 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 3,14 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,96 Milliarden INR umgesetzt.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 6,05 INR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 3,10 Milliarden INR geschätzt.

Redaktion finanzen.at