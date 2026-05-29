TCI Express vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

TCI Express hat am 27.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 4,77 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TCI Express 5,05 INR je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TCI Express in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,28 Milliarden INR im Vergleich zu 3,07 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 21,21 INR gegenüber 22,36 INR je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12,37 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 12,08 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at